25.02.2020

2020-02-25 12:50:02

Дело о подмене новорожденных во Владимирской области будет рассматриваться новым составом суда

Напомним, Вера Райкова и Надежда Фомичева подали судебный иск к родильному дому, где их подменили. На прошлой неделе в Ленинском районном суде состоялось первое заседание по этому делу.

Результаты ДНК доказали факт подмены. Виновниками трагедии потерпевшие считают медиков ФАПа. Но ответчики - Меленковская ЦРБ, департамент здравоохранения, казначейство области - заявили отвод составу суда. Так как в Ленинском суде работает секретарем дочь одной из потерпевших. Суд ходатайство принял. Теперь областной суд определит, где и когда будет рассматриваться дело, сообщается на сайте Ленинского районного суда.