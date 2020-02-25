Российский певец Дима Билан перенес концерт, запланированный в Кирове на 25 февраля. Теперь мероприятие состоится 23 марта. Причиной случившегося стало недомогание артиста.

Российский певец Дима Билан перенес концерт, запланированный в Кирове на 25 февраля. Теперь мероприятие состоится 23 марта. Причиной случившегося стало недомогание артиста.Об ухудшении здоровья певец рассказал на своей странице в Instagram. По его словам, артисты "тоже люди" и им свойственно болеть, испытывать обострения в межсезонье. Билан не стал рассказывать подробности о том, что именно у него случилось.Накануне у артиста состоялся аншлаговый концерт в Ижевске. Дима Билан рассказал, что до этого у него была неделя тура по Германии, во время которой он, превозмогая боль, все равно выходил на сцену, поскольку не хотел подводить зрителя. По словам певца, он понял, что ситуация выходит из-под контроля, потому без обращения к врачу ему не обойтись.Каждому человеку, который приобрел билет на концерт в Кирове, Дима Билан пообещал сделать подарок от него лично.Ближайший концерт у артиста запланирован в Санкт-Петербурге на 28 февраля. Певец пообещал, что он состоится и будет невероятным.Дима Билан в январе признался, что устал быть несчастным, а из-за сломанной ноги он измучился работать с палочками и тросточками.