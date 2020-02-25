Новый сериал от создателей таких телевизионных хитов, как Физрук и Реальные пацаны – Патриот – выходит на телеканале ТНТ. Объявлена дата официальной премьеры.

Новый сериал от создателей таких телевизионных хитов, как "Физрук" и "Реальные пацаны" – "Патриот" – выходит на телеканале ТНТ. Объявлена дата официальной премьеры.Сериал "Физрук" стал важной вехой в истории развития российского телевидения, задав совершенно новую планку комедийных ТВ-шоу. Последний сезон вышел в 2017 году, поэтому ждать новых серий его любители отчаялись. За четыре года до выхода первой серии "Физрука" отечественное телевидение потрясли другие дерзкие новички – сериал "Реальные пацаны". Последний сезон увидел свет в 2019 году.Поклонники и того, и другого сериала замерли в ожидании, поскольку создатели этих двух лент готовятся выпустить новый хит. Речь идет о сериале "Патриот". Дата премьеры – 10 марта. Первая серия будет транслироваться на телеканале ТНТ в 20:00.Отметим, сериал "Патриот" рассказывает историю спецназовца Сани Кучина, который возвращается со службы в армии в родной городок. Как обладатель не только стальных мышц, но и пламенного сердца, молодой человек стремится улучшить жизнь вокруг себя, пусть даже и через сопротивление окружающих.Главная роль в ленте досталась Антону Жижину. Для актера это дебют. Также зрители смогут увидеть на своих экранах Настасью Самбурскую, Анастасию Талызину, рэпера Нигатива и многих других.Режиссером сериала "Патриот" выступил Николай Бурлак, ранее снявший сериал "Улица", который заслужил высокие зрительские оценки. Производством ТВ-шоу занималась компания Good Story Media. Она радовала зрителей такими хитами, как "Физрук", "Реальные пацаны" и "Ольга".