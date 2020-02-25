Мини-парады для ветеранов Великой Отечественной проведут в Севастополе. Речь идет о пожилых людях, которые уже не смогут лично побывать на главном городском празднике в День Победы. Об этом сообщает служба информации Вести – Севастополь.

Мини-парады для ветеранов Великой Отечественной проведут 9 мая в Севастополе. Речь идет о пожилых людях, которые уже не смогут лично побывать на главном городском празднике в День Победы. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь".С таким очень добрым предложением общественники обратились к командованию Черноморского флота. Об этом ТАСС рассказал замкомандующего ЧФ по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. Впервые речь об этом зашла на заседании дирекции Года памяти и славы. Теперь по распоряжению командующего ЧФ предстоит подготовить список ветеранов. Мини-парады будут проходить во дворах, где проживают герои войны, чтобы они смогли посмотреть праздничное шествие прямо из своей квартиры — с балкона или из окна. Причем по задумке организаторов для каждого ветерана постараются подобрать тот род войск, в котором он воевал.Подобная практика уже существует в нескольких российских городах, например, в Смоленске. Героев Великой Отечественной с каждым годом становится всё меньше. Очень важно, чтобы каждый ветеран смог почувствовать радость от великого праздника Победы.На фото: персональный парад в Смоленской области.