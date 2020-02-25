Полицейские проводят с учащимися образовательных учреждений мероприятия, направленные на профилактику безопасности дорожного движения.

Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району Татьяна Корнилова совместно с активистами Лакинской средней школы № 1 организовала профилактическое мероприятие для воспитанников детских дошкольных учреждений.В игровой форме с использованием мобильного городка сотрудник полиции изучила с дошколятами основные Правила дорожного движения.Используя макеты дорожных знаков, госавтоинспектор напомнила ребятам о правилах безопасного перехода через проезжую часть, познакомила ребят с основными дорожными знаками, акцентировала внимание на важности безопасного поведения на дорогах, об обязательном присутствии на одежде, портфелях, сумках светоотражающих элементов.Сотрудники ГИБДД отделения МВД России по Селевановскому району совместно с юидовцами провели профилактический рейд, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Активная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ведется юидовцами в течение всего учебного года. Яркие памятки-листовки были вручены детям-пешеходам вблизи Крас­ногорбатской средней общеобразовательной школы.Затем ребята с руково­дителем отряда «Светофор» и инспектором ОГИБДД посетили классы начальной школы и еще раз напомнили ре­бятам о возможных опасных ситуациях и правильном поведении на дороге, о важности соблюдения Правил дорожного движения и применения светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.