Если ранее над регионами висела угроза дефолта, то теперь тень банкротства почти исчезла — долг регионов снизился до уровня докризисного 2014 года.

Если ранее над регионами висела угроза дефолта, то теперь тень банкротства почти исчезла — долг регионов снизился до уровня докризисного 2014 года.За 2019 год долг регионов снизился на 93,3 миллиарда рублей, подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).Общий долг в текущем году может вырасти незначительно, прогнозирует АКРА."Планируемый субъектами РФ на 2020 год рост долга (без учета Москвы) составляет около 220 миллиарда рублей. Это консервативная оценка, а остатки временно свободных средств регионов по-прежнему высоки, следовательно, резкого роста относительной нагрузки на региональные и муниципальные бюджеты не произойдет", — отметили в АКРА.В целом 68 регионов сократили размер долга в прошлом году, 12 регионов — увеличили, а в пяти долг не изменился.В структуре долга доля облигаций впервые с 2012 года превысила долю банковских кредитов.Это положительные итоги политики федерального правительства – несколько лет правительство выдавало регионам недорогие бюджетные кредиты для замещения ими дорогих банковских займов. Одновременно проводилось оздоровление региональных финансов.В итоге регионы теперь не нуждаются в банковских кредитах.Выросшие доходы региональных бюджетов снизили объем привлеченных кредитов за год на 9 процентов. При этом регионы сохранили размещение облигационных выпусков на уровне 2018 года.Регионы сохраняют превышение доходов над расходами, но размер профицита в среднем снизился более чем в 30 раз — до 15,5 миллиарда с 491,5 миллиарда рублей в 2018 году.Выросло количество дефицитных регионов — на 17 больше, чем годом ранее.Пока во многом растущие расходы финансируются из центра — это субсидии и межбюджетные трансферты. Наибольшее финансирование отмечено по национальным проектам.