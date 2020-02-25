Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Отисифарм. Фармацевтическую компанию подозревают в недобросовестной рекламе препарата Арбидол, якобы он помогает бороться с коронавирусом COVID-2019.

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против "Отисифарм". Фармацевтическую компанию подозревают в недобросовестной рекламе препарата "Арбидол", якобы он помогает бороться с коронавирусом COVID-2019, сообщает агентство РИА Новости.Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.Однако на данный момент во всем мире не найдено ни одного препарата, способного бороться с этим заболеванием, отмечают в Федеральной антимонопольной службе. Более того, Минздрав России не проверял, как "Арбидол" действует на COVID-2019. Из этого следует, что реклама лекарства недостоверна, считают в ведомстве.Напомним, на данный момент число жертв коронавируса превысило 2600 человек. Общее количество инфицированных – более 77 тысяч, выздоровевших – около 27 тысяч.