Российский нападающий Оттава Сенаторз Владислав Наместников продолжит карьеру в Колорадо Эвеланш. Канадский клуб обменял 27-летнего хоккеиста в стан лавин, получив за него выбор в четвертом раунде драфта-2021.

Российский нападающий "Оттава Сенаторз" Владислав Наместников продолжит карьеру в "Колорадо "Эвеланш". Канадский клуб обменял 27-летнего хоккеиста в стан "лавин", получив за него выбор в четвертом раунде драфта-2021.О переходе Наместникова сообщил журналист Боб Маккензи на своей странице в Twitter. Для россиянина это будет уже второй обмен в сезоне. Наместников начинал регулярный чемпионат в составе "Нью-Йорк Рейнджерс".На счету хоккеиста из России 25 (13 шайб + 12 передач) очков в текущем сезоне НХЛ.