Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) будет избран 25 апреля на внеочередном съезде, сообщила председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Это обусловлено необходимостью выбора кандидата в канцлеры на выборах в Бундестаг в 2021 году.

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) будет избран 25 апреля на внеочередном съезде, сообщила председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Это обусловлено необходимостью выбора кандидата в канцлеры на выборах в Бундестаг в 2021 году.Тогда же она назвала вечер 23 февраля, когда ХДС показала исторически плохой результат (11%) на предварительных итогах земельных выборов в Гамбурге, "горьким вечером".Председатель сообщила, что провела переговоры со всеми кандидатами на пост главы ХДС: нынешним министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном, премьер-министром германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армином Лашетом, главой комитета Бундестага по внешней политике Норбертом Реттгеном, бывшим главой парламентской фракции консерваторов ФРГ Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.О том, что выборы в Гамбурге сопровождались невиданной ранее волной ненависти, что вызывает озабоченность, сообщил представитель фракции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александр Гауланд. Он добавил, что без разрядки демократия окажется в опасности.На прошлой неделе в городе Ханау расист убил восемь человек, свою мать, а затем и себя. Политики призвали активно бороться с антисемитизмом. Но в то же время АдГ неоднократно обвиняли в поддержке правых экстремистов. В 2018 году саксонское отделение АдГ поддержало протесты в Хемнице из-за убийство сирийским беженцем этнического немца, передает РИА Новости.По предварительным итогам воскресных выборов в парламент Гамбурга, социал-демократы набирают 39%, "Зеленые" — 24,2% (12,3%), ХДС — 11,2%.