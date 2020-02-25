В Международном Олимпийском комитете не исключили отмену летних Игр в Токио, если Япония не сможет гарантировать безопасность во время соревнований в связи с распространением коронавируса COVID-19. Помимо Китая, именно в Японии, а также в Южной Корее сейчас больше всего заболевших. В этой стране рассадником инфекции стала религиозная секта.

В Международном Олимпийском комитете не исключили отмену летних Игр в Токио, если Япония не сможет гарантировать безопасность во время соревнований в связи с распространением коронавируса COVID-19. Помимо Китая, именно в Японии, а также в Южной Корее сейчас больше всего заболевших. В этой стране рассадником инфекции стала религиозная секта. Что это за организация и как ее сторонники способствовали массовому заражению?Академические мантии и квадратные шапочки с кисточкой — грандиозное шоу с церемонии выпускников "Церкви Иисуса Синчхончжи": свыше 100 тысяч человек получают дипломы богословов после окончания 10-месячного курса, отличники самозабвенно благодарят своего учителя Ли Ман Хи. Для них он — реинкарнация мессии."Одна эпоха закончилась, наступает новая эра. Но жить в эту эпоху будут только те, на ком есть божья печать", — предрекает глава секты Синчонджи Ли Ман Хи.Новую эпоху сотни адептов этой секты встречают сегодня с диагнозом "коронавирус" в больницах города Тэгу. Каждое утро люди в костюмах химзащиты дезинфицируют улицы и места молебнов сектантов."Я, если честно, обеспокоен по поводу "Церкви Синчхончжи". Люди избегают выходить на улицы не потому, что вирус витает в воздухе, а потому, что есть опасность невольно столкнуться с тем, кто относится к этой церкви", — поясняет прохожий на улице.Адептов Церкви по всей стране — около 200 тысяч. Полторы недели назад в службе в Тэгу участвовали до 9 тысяч человек. По приказу гуру, люди должны сидеть на полу, положив руки на плечи впереди сидящим. Для распространения вируса это идеальная среда. За неделю число инфицированных в Тэгу подскочило более, чем 30 раз. И уже приближается к тысячи человек.С осуждением деятельности этой секты ранее выступал целый ряд официально признанных христианских конфессий за пределами Южной Кореи, теперь куда настойчивее требования закрыть "Церковь Синчхончжи" звучат внутри страны, но уже не по религиозным, а исключительно санитарным соображениям.Об общенациональной эпидемии власти официально пока не говорят, но в стране уже введен красный уровень тревоги. Коронавирус в одночасье изменил привычный уклад миллионов жителей страны. 10 человек умерли.Власти даже вынуждены пересматривать политику в области безопасности. То, чего столько лет добивается Северная Корея, коронавирус достиг в считанные дни — американцы ослабляют военное присутствие на юге Корейского полуострова.В Чхондо, город находится недалеко от Тэгу, коронавирус впервые был выявлен у пациентов местной клиники. За минувшую неделю заболевание вроде бы удалось локализовать, но в городе сохраняется режим особой ситуации. В связи с кризисом президент Мун Чжэ Ин срочно прибывает в Тэгу, который уже называют "южнокорейским Уханем"."Правительство сосредоточит свои усилия на общенациональном уровне вместе с администрацией Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, чтобы одержать победу в борьбе с коронавирусом. Власти обеспечат всестороннюю поддержку в масштабах страны, включая отправку военных, полиции и сотрудников частных медицинских учреждений", — говорит президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.В последние два дня неконтролируемый рост количества зараженных в стране замедлился, однако остается ещё около тысячи человек с симптомами заболевания. У них взяли анализы, но результаты пока неизвестны.