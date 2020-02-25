Париж сегодня вечером, 25 февраля, знакомится с культурой и традициями Чечни. Модный дом Firdaws, который возглавляет старшая дочь президента республики Айшат Кадырова, представил публике свою новую коллекцию История любви. Как оценила дизайнерские новинки столица мировой моды?

Париж сегодня вечером, 25 февраля, познакомился с культурой и традициями Чечни. Модный дом Firdaws, который возглавляет старшая дочь президента республики Айшат Кадырова, представил публике свою новую коллекцию "История любви". Как оценила дизайнерские новинки столица мировой моды?Показ модного дома Firdaws, который в этом году отмечает свое десятилетие, по задумке должен передать весь колорит и глубину чеченской культуры. Сначала пение птиц погрузило зрителей в райский сад — так переводится название дома моды, а потом настроение задал симфонический оркестр чеченской филармонии и оркестр чеченских народных инструментов. Они сыграли чеченских композиторов и, неожиданно, Антонио Вивальди — переплели христианскую и мусульманскую культуры, подчеркивая общность. Девушки, словно горные цветы, именно они и вдохновили автора — юную Айшат Кадырову."Я увидела, как отец дарит маме букет эдельвейсов. Чтобы найти эти цветы, ему пришлось провести в горах три дня. У меня возникла идея рассказать эту историю языком моды, но для ее воплощения понадобилось несколько лет, чтобы обучить мастеров уникальным техникам", — поделилась Айшат Кадырова.Каждый наряд — произведение искусства, вышитое вручную. Например, одиннадцать мастеров работали больше двух с половиной тысяч часов над одним невероятным красным платьем. Кожа, кружева, мех, шифон, бархат, шелк и кашемир, яркие, но при этом сдержанные тона.Эта коллекция необычна для французской столицы. Вместо провокационной обнаженности — элегантная закрытость. Большинство нарядов подчеркивают женственность, талию, юбка расходится колоколом в пол. Блеск и шик вечерних платьев, в которых, кажется, нет ничего лишнего. Стразы подчеркивают женскую красоту. Они кажутся легкими, словно горный воздух, платья струятся как горные реки. В коллекции есть и повседневные варианты.Среди гостей — около шестидесяти иностранных послов, Саудовская Аравия, Иран. В самом Париже уже открыт шоу-рум. В рамках русских сезонов во Франции, помимо коллекции "История любви", будут представлены еще и картины чеченских художников.