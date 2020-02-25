Новый очаг распространения коронавируса появился в Европе. Весь день приходят срочные сообщения о новых погибших в Италии — их уже шестеро. Заразившихся — более 200.

Новый очаг распространения коронавируса появился в Европе. Весь день приходят срочные сообщения о новых погибших в Италии — их уже шестеро. Заразившихся — более 200. Жители сметают все с полок магазинов и запираются по домам. Сорваны выступления в "Ла Скала" и модные показы. Отменен Венецианский карнавал — карнавальные маски спешно меняют на медицинские. Итальянских туристов не выпустили из самолета на Маврикии. А во Франции задержали автобус из Милана. Почему болезнь выбрала именно Италию и кто на очереди?Чем больше население умоляют не поддаваться панике, тем быстрее пустеют полки в супермаркетах. Магазины пока работают, но там пусто, как и в аптеках, где масок нет. В крохотном Кодоньо все поняли еще в 22 февраля утром, когда военные закрыли город — по приказу "никого не впускать, никого не выпускать". Над городом запустили дрон, и стало понятно, что 15-тысячный город сегодня – брат-близнец 11-миллионного Уханя."Ни одной живой души! Будто в эфире идет финал чемпионата мира по футболу и Италия в финале", — говорят местные жители.В Италии уже больше двух сотен положительных тестов на вирус. В половине случаев болезнь протекает без симптомов, остальные — в больнице, 23 человека — в интенсивной терапии. Пока в стране два крупных очага — Ломбардия (там 169 заболевших, и именно здесь есть летальные исходы Эмилия-Романья (18) Венето (32), Пьемонт (4), Лацио (3)."Мы стараемся сдержать распространение вируса с мерами исключительной предосторожности. Мы выявили два очага заражения и вмешались — с применением значительных мер. Поэтому мы считаем, что наша страна в безопасности и люди могут жить спокойно", — заявил Анджело Борелли, глава Службы гражданской обороны Италии.Изолировать и запрещать — пока это самые эффективные меры. Школы, университеты на севере закрыты, крупные производства остановлены. Стране не до футбола и балета — игры серии "А" перенесены. "Ла Скала" отменила концерты. Карнавал в Венеции тоже закончился, едва начавшись. На Неделе моды модели шагали по подиуму на фоне пустых кресел. Музеи закрыты. Долгожданные концерты в Болонье Дениса Мацуева перенесены.Италия так и не вычислила , кто он, "пациент ноль", с которого началось глобальное локальное заражение. Но это уже не важно — это снежный ком . Только пациент №1 – первый, кому поставили диагноз коронавирус, заразил два десятка человек. Он был полон сил и планов — ждет первого ребенка — и вел активную жизнь: за время инкубационного периода пробежал полумарафон, 4 раза обедал с друзьями, каждое утро пил кофе в одном и том же баре. Это то, что он честно рассказал следствию, но уже не все можно отследить, потому что двум жертвам вируса диагноз поставили уже после смерти.Закрыться дома на две недели – добровольное решение многих жителей Ломбардии. "Мы думали, что это может начаться в Милане, крупном городе, но никак не в таком маленьком городке, как наш. Я закрылась в доме и переживаю обо всем, что показывают по телевидению. Сейчас мы ждем и надеемся, что заболевшим станет лучше и все станет снова хорошо", — призналась одна из жительниц Кодоньо.Соседи Италию хвалят за оперативность, но боятся. Накануне на границе с Австрией остановили поезд. В Лине проверяют автобус из Милана — у водителя — подозрительный кашель. Франция пока не закрыла границы, но проверки начала. Такие же планы у Швейцарии. А на Маврикии после проверки на всякий случай развернули обратно домой пассажиров борта Alitalia – тех, у кого прописка в Ломбардии и Венето.