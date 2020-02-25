28-летний Сергей Ведерников обвиняет свою 23-летнюю супругу Машу в изменах. Мужчина уже забрал у нее двух сыновей пяти и трех лет. В настоящее время у Маши осталась десятимесячная дочь, но и ее в ближайшее время могут увезти.

28-летний Сергей Ведерников обвиняет свою 23-летнюю супругу Машу в изменах. Мужчина уже забрал у нее двух сыновей пяти и трех лет. В настоящее время у Маши осталась десятимесячная дочь, но и ее в ближайшее время могут увезти.Сергей рассказал, что однажды застал супругу с любовником. Кроме того, Маша тратит деньги, предназначенные для детей, на мужчин. Знакомые семейной пары, в свою очередь, утверждают, что Сергей поднимал на супругу руку. Так как же обстоят дела на самом деле? Кто из супругов говорит правду?Ведерников рассказал в студии "Прямого эфира", что разошелся с первой женой, поскольку она не родила ему детей. С Машей Сергей познакомился в Интернете. Сначала все было идеально. Пара поженилась, супруги родили детей.Однажды мужчина увидел супругу идущей за ручку с его троюродным братом Андреем. Кроме того, Сергей выяснил, что его жена сдала фамильное золото, купила себе вещи, а о детях позаботиться забыла. После этого мужчина ушел и забрал мальчиков.Ведерников рассказал, что все еще готов попробовать наладить отношения. По его словам, он делал все ради супруги и детей, а также пытался сохранить семью любыми способами.Маша, в свою очередь, заявила, что разногласия в семье начались из-за матери Сергея. Свекровь якобы плохо к ней относилась и заставляла сверх меры заниматься домашней работой, в одиночку убирать и готовить. Супруг, по словам Маши, замучил ее ревностью. Она хотела подать на развод, но в последний момент передумала.Девушка утверждает, что супруг не давал ей денег на новую обувь. В один момент Маша отчаялась и встретила Андрея, брата Сергей, который успокоил плачущую девушку. В знак благодарности девушка угостила спасителя пивом, а супруг все неправильно растолковал.Мама Сергея считает, что во всем виновата неблагодарная невестка, а также ее родственники, которые никак не помогали молодой семье. Бабушка Маши, в свою очередь, с этим не согласна. По ее словам, она помогала внучке и ее супругу как могла. Женщина рассказала, что Машу вовсе довели до нервного истощения.Маша прошла тест на полиграфе. Что показал детектор лжи? Поможет ли это сохранить семью после всех скандалов, взаимных оскорблений и подозрений? Сможет ли Сергей не доверять супруге и больше не поднимать на нее руку? Ответы на эти и другие вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".