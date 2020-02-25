В последнюю рабочую неделю зимы жителей московского региона ожидает пасмурная погода с мокрым снегом и дождем.

В последнюю рабочую неделю зимы жителей московского региона ожидает пасмурная погода с мокрым снегом и дождем.Как сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, под действием атлантического циклона погода будет меняться. В ближайшие сутки будет облачно, ночью местами пройдет небольшой снег, днем ожидается дождь с мокрым снегом.Ночью в среду в Москве -2, -4, по области — до -5, дневная температура будет положительной — +1, +3, по области — от -2, до +3.По словам синоптика, 27 числа погода не изменится. В последующие дни атмосферное давление начнет постепенно расти. В пятницу будет облачно, но уже небольшие осадки прогнозируются только местами, ночная температура около нуля, дневная — около +3 градусов.Позднякова отметила, что, несмотря на облачность и небольшие осадки, температура воздуха будет соответствовать если не началу апреля, то, по крайней мере, 20-м числам марта.