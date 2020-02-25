Рыбаки Дальнего Востока испытывают трудности с поставками рыбы в китайские порты, поскольку рыбоперерабатывающие комбинаты Китая приостановили работу из-за вспышки коронавируса, заявил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Рыбаки Дальнего Востока испытывают трудности с поставками рыбы в китайские порты, поскольку рыбоперерабатывающие комбинаты Китая приостановили работу из-за вспышки коронавируса, заявил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.Минтаевая путина может стать для российских рыбаков самой убыточной за последние 25 лет, на долю минтая приходится до 70% добычи рыбы в Дальневосточном морском бассейне, отметил Савельев в интервью "Интерфаксу".Грузовые суда, доставляющие сельдь и минтай в Китай, простаивают в ожидании выгрузки, холодильные мощности в китайских портах не позволяют принять всю российскую рыбу. Если в ближайшие дни китайские рыбокомбинаты не начнут производить филе, то "длинные" контракты могут оказаться под угрозой срыва, пояснил Савельев.Между тем стоимость тонны минтая без головы снизилась до $1,4 тыс., и цены продолжают падать. Средняя цена составила в 2019 г. $1,46-$1,5 тыс. за тонну, но случались сделки и по $1,7 тыс. за тонну.Вылов минтая в Охотском море ведут более 100 судов. Каждый год в сезоне "А" (январь-апрель) в море добывают 850-900 тыс. тонн минтая. Но сейчас рыбу некуда выгружать, во Владивостоке почти не осталось свободных холодильных мощностей, пояснил Савельев.Рыбу продолжают отгружать в Южную Корею, поставки на российский рынок ограничены, поскольку торговцы в России уже приобрели достаточные партии минтая и сельди.По сведениям Росрыболовства, вылов минтая на Дальнем Востоке увеличился к 25 февраля на 16,3% до 436,4 тыс. тонн.Китай является главным экспортным рыбным рынком для России (до 70% поставок всей российской рыбы).Экспорт рыбы из России увеличился в 2019 г. на 6,27% до $4,5 млрд. Однако в натуральном выражении поставки сократились на 3,7% до 1,7 млн тонн, из которых 1,2 млн тонн ушли в Китай.Импорт морепродуктов в Китай увеличился в 2019 г. на 39% до 106 млрд юаней ($15,3 млрд). В 2018 г. импорт вырос на 44%.Проблемы с поставками рыбы в Китай испытывают не только российские компании. Так, приостановлены поставки лосося из Чили в Китай.