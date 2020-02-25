Министерство спорта Италии постановило провести шесть матче 26 тура чемпионата страны по футболу при пустых трибунах. Это связано с вспышкой коронавирусной инфекции в стране.

Министерство спорта Италии постановило провести шесть матче 26 тура чемпионата страны по футболу при пустых трибунах. Это связано с вспышкой коронавирусной инфекции в стране.Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что приняты меры, запрещающие любые спортивные мероприятия до следующего воскресенья. Изначально карантин распространялся на регионы. Ломбардия, Венето и Пьемонт. Теперь под ограничения попали Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-Романья и Лигурия. При пустых трибунах пройдет матч "Ювентус" – "Интер", а также встречи "Милан" — "Дженоа", "Удинезе" — "Фиорентина", "Парма" — СПАЛ, "Сассуоло" — "Брешия", "Сампдория" — "Верона".В Италии зафиксирована вспышка заболеваний, вызванных вирусом COVID-19. Числе заболевших превысило 200 человек. 5 человек умерли.