Заболевших коронавирусом в мире все больше. В Иране - почти сотня. Первые случаи заражения выявили в Швейцарии, Хорватии и в Австрии. Очагом распространения вируса в Европе стала Италия. Наше посольство в Риме настоятельно рекомендует воздержаться от посещения тех регионов страны, где выявили заболевание.

У семерых россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которых эвакуировали во Владивосток, признаков коронавируса нет. Их поместили на карантин (продлится четырнадцать дней) в инфекционную больницу под круглосуточное наблюдение врачей. Вся группа чувствует себя хорошо. По словам медиков, температура ни у кого не поднималась.Заболевших в мире все больше. В Иране — почти сотня. Среди заразившихся и заместитель министра здравоохранения. Власти призвали жителей не покидать свои дома.Летевший из Тегерана в Стамбул самолет "Турецких авиалиний" экстренно посадили в Анкаре — инфекцию заподозрили у одного из пассажиров.Первые случаи заражения выявили в Швейцарии, Хорватии и в Австрии. Очагом распространения вируса в Европе стала Италия. Из-за инфицированного итальянского туриста на карантин закрыли отель на испанском Тенерифе. Заблокирована тысяча постояльцев, в том числе и россияне. Сегодня же вирус нашли у жительницы Барселоны, которая вернулась после поездки в Италию. Наше посольство в Риме настоятельно рекомендует воздержаться от посещения тех регионов страны, где выявили заболевание.Не вирус, а пока лишь новости о нем добрались до столицы Италии. В очереди в Ватикан некоторые туристы в масках. Их было бы гораздо больше — были бы маски в аптеках!"Масок нет, геля нет" — аптеки вывешивают объявления на входе, чтобы посетители не задавали бесполезных вопросов. Туристы в Италии скоро могут исчезнуть — от путевок отказываются во всем мире. Здесь уже три сотни заболевших, семеро погибших — статистика очень похожу на китайскую. В зоне риска — мужчины, пожилые с патологиями. На карантине и в режиме "отменить все" — север страны. Не работают школы, музеи, матчи серии А пройдут без зрителей, бары после шести вечера закрыты."Если драматизировать ситуацию, нагнетать панику, в результате возникнут различные негативные эффекты, которые нам совсем не помогут. Мы должны действовать, чтобы сдержать инфекцию. Здоровье людей — наш самый ценный актив", — прокомментировал ситуацию председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.Охота на "пациента ноль" продолжается, но уже понятно, где проглядели. Премьер-министр Конте публично обвинил в нарушении протокола госпиталь в городе Кодоньо. Пациента, который непонятно где заразился, но потом стал точкой отсчета, отправили домой, прописав антибиотик. Он туда вернулся позже и уже на скорой. Закрыты на въезд и выезд одиннадцать городков в Ломбардии.Вирус все-таки упустили — за последние сутки зафиксированы один случай в Палермо, два во Флоренции, один в Лигурии.На Тенерифе отправили сдавать анализы и на карантин тысячу туристов, включая российских. Это весь отель, где неделю отдыхал итальянец, анализ которого дал положительный результат. По словам постояльца отеля Ханны Кристенсен, они здоровы, но не знают, вступали ли в контакт с тем зараженным человеком или с кем-то еще, кто может быть инфицирован.Соседи тоже не зря беспокоились — в изоляторе в Хорватии пациент, недавно вернувшийся из Милана, сдал анализ, результат которого стал положительным. Зафиксированы два случая в Австрии.В Брюсселе дипломатично попросили итальянских евродепутатов закрыться на карантин и работать удаленно. Самолеты и международные поезда выбиваются из графика — контроль на границах с Италией ввели почти везде.Главное, чтобы больше не вспыхнуло где-то еще, но об этом остается лишь молиться дома, у телевизора. К борьбе с коронавирусом COVID-19 присоединился Ватикан. Посещать мессы не рекомендуется — воскресные службы будут транслировать.