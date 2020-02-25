Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвержден в городе Герат, на западе Афганистана. Кроме того, первые случаи заражения зарегистрированы в Бахрейне, Кувейте, Омане и Ираке.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвержден в городе Герат, на западе Афганистана. Заболевший — мужчина 35 лет, он приехал из провинции Кум в Иране. Министр здравоохранения страны Ферозуддин Фероз сообщил, что состояние заразившегося удовлетворительное и его выпишут сразу же, как он выздоровеет.Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован и в Бахрейне. Заболевший мужчина также недавно побывал в Иране. Он госпитализирован.Заражение коронавирусом COVID-19, кроме того, выявлено у троих подданных Кувейта — они, как и прочие заболевшие, недавно вернулись из Ирана, пишет "Интерфакс".Еще два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане — и эти заболевшие "привезли" его из Ирана. Их состояние медики оценивают как стабильное. Оманские власти объявили, что страна приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса.О первом случае заболевания коронавирусом объявило в понедельник, 24 февраля, также Министерство здравоохранения Ирака. Инфекцию обнаружили у гражданина Ирана, студента одного из религиозных учебных заведений. Случай заражения зарегистрирован в провинции Наджаф на юго-западе Ирака, где расположен один из центров паломничества к святым местам мусульман-шиитов.По последним данным, в материковом Китае число зараженных превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. В городе Ухань, который изначально стал эпицентром эпидемии, зафиксированы 195 случаев повторного заражения коронавирусом. За пределами КНР, по данным ВОЗ, заразились в общей сложности 1769 человек, умерли 17 человек.