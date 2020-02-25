Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о росте мирового спроса на нефть был снижен до самого низкого уровня за десятилетие, заявил глава агентства Фатих Бироль, передает Reuters.

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о росте мирового спроса на нефть был снижен до самого низкого уровня за десятилетие, заявил глава агентства Фатих Бироль, передает Reuters.По слова Бироля, прогноз также может быть снижен в дальнейшем из-за воздействия вспышки китайского коронавируса."Мы, безусловно, видим самый низкий рост спроса на нефть за последние 10 лет, и нам, возможно, придется пересмотреть его... в сторону понижения", — заявил Бироль агентству Reuters на энергетической конференции в Лондоне.Ожидается, что спрос сократится на 435 тысяч баррелей в день в первом квартале, что является первым квартальным снижением после финансового кризиса, как прогнозирует МЭА.В целом к 2020 году МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на 365 тысяч баррелей в день до 825 тысяч баррелей в день.В МЭА ранее сообщили, что спрос на нефть в первом квартале упадет на 435 тысяч баррелей в день в годовом исчислении из-за коронавируса, что станет первым квартальным падением после финансового кризиса в 2009 году.Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, рассматривают возможность дальнейшего сокращения производства, чтобы ужесточить поставки и поддержать цены на нефть.