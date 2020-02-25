Министр спорта Олег Матыцин заявил, что его ведомство обеспокоено ситуацией вокруг сборной России по биатлону. В ближайшее время Матыцин планирует встретиться с руководством Союза биатлонистов России.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что его ведомство обеспокоено ситуацией вокруг сборной России по биатлону. В ближайшее время Матыцин планирует встретиться с руководством Союза биатлонистов России.Речь идет об обыске, произведенном итальянской полицией, в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Никаких следов допинга обнаружено не было, но у Касперовича не оказалось аккредитации на чемпионат мира, проходивший в итальянской Антерсельве. В итоге Логинов снялся с последней гонки чемпионата мира – масс-старта и заявил, что может завершить карьеру."Министрество обеспокоено ситуацией, сложившейся на чемпионате мира по биатлону. В ближайшее время состоится встреча с президентом СБР Владимиром Драчевым. Будем принимать необходимые меры. Но министерство — государственный орган, а взаимодействие с Международным союзом биатлонистов осуществляется СБР. Наша общая задача – создание России условия для соблюдения участия спортсменов в международных соревнованиях", — приводит слова Матыцина РИА Новости.