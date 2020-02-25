Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел операционный блок городской больницы скорой помощи в Кургане. Он пообщался с персоналом и признал, что ситуация в больнице плачевная, в том числе и с машинами скорой помощи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершает поездку по Курганской области. В столице региона глава правительства осмотрел операционный блок городской больницы скорой помощи. Вместе с ним в учреждении побывали члены кабинета министров, в том числе глава Минфина Антон Силуанову, которому ранее поручили курировать развитие Курганской области.В ходе осмотра Мишустин узнал, что капитального ремонта в больнице не было как минимум 30 лет, а врачей вчетверо меньше, чем должно быть. Премьер пообщался с персоналом и признал, что ситуация в больнице плачевная, в том числе и с машинами скорой помощи.Как сообщает "Россия 24", водитель скорой попросил премьера помочь с закупкой новых автомобилей для больницы."Считайте, что вопрос решен, — ответил Мишустин. — Мы обязательно поможем и сделаем. У вас колоссальная нагрузка, обязательно решим этот вопрос".В ближайшем будущем больницу ждут большие изменения к лучшему, пообещал премьер:"Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд. По предварительным подсчетам, где-то около 200 миллионов рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены, чтобы сделать здесь ремонт и купить необходимое оборудование".