Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали.

Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве юстиции США.Сообщается, что 19-летний Мэттью Ричардсон был задержан сотрудником правоохранительных органов, в тот момент, когда пытался поджечь зажигалкой часть материи, которую засунул в бензобак машины на парковке у министерства обороны. Увидев офицера, молодой человек попытался убежать, но был задержан.Выяснилось, что Ричардсон угнал автомобиль у военнослужащего.