На Амуре удалось поднять из воды провалившуюся около двух недель назад машину с погибшим. Об этом передает ГТРК Дальневосточная. ЧП случилось 13 февраля. Как уже сообщалось, три автомобиля с рыбаками поехали рыбачить на острова недалеко от села Воронежское-3.

На Амуре удалось поднять из воды провалившуюся около двух недель назад машину с погибшим. Об этом передает ГТРК "Дальневосточная".ЧП случилось 13 февраля. Как уже сообщалось, три автомобиля с рыбаками поехали рыбачить на острова недалеко от села Воронежское-3. Лед не выдержал вереницы транспорта на обратном пути. Первая машина с двумя рыбаками провалилась под воду, еще из одного "УАЗа" мужчина успел выбраться сам.В результате длительной поисковой операции удалось поднять на поверхность тело одного утонувшего. Сейчас ведутся работы по подъему второго автомобиля. Местонахождение второго погибшего пока не обнаружено. Предполагается, что его могло унести течением.