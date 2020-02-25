Губернатор Кубани назвал стоимость строительство скоростной дороги от Крымского моста до Краснодара. Вениамин Кондратьев сообщил, что на прокладку скоростной трассы от Краснодара до хутора Белый на подъезде к Крымскому мосту будет затрачено 100 миллиардов рублей. Она станет дублером существующей двухполосной дороги от Краснодара через Славянск-на-Кубани до хутора Белого.

Губернатор Кубани назвал стоимость строительство скоростной дороги от Крымского моста до Краснодара. Вениамин Кондратьев сообщил, что на прокладку скоростной трассы от Краснодара до хутора Белый на подъезде к Крымскому мосту будет затрачено 100 миллиардов рублей. Она станет дублером существующей двухполосной дороги от Краснодара через Славянск-на-Кубани до хутора Белого.Автомагистраль необходима для того, чтобы избежать перегруженности этого направления в курортный сезон, считает глава региона. Таким образом будет решена проблема пробок. Дорога будет проложена в обход Славянска-на-Кубани, Темрюка и других небольших населенных пунктов края, передают "Вести Севастополь".Общая протяженность автомагистрали составит 119 километров. Как сообщает "Коммерсантъ", на первый этап строительства уже выделено 59 миллиардов рублей из федерального бюджета.