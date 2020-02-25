Госкомпания Автодор готова начать решать одну из основных проблем магистрали М11 Нева - участок в районе Твери, строить который изначально не планировалось. Только на проектирование 62-километровой магистрали ведомство готово потратить почти полмиллиарда.

Госкомпания "Автодор" готова начать решать одну из основных проблем магистрали М11 "Нева" — участок в районе Твери, строить который изначально не планировалось. Только на проектирование 62-километровой магистрали ведомство готово потратить почти полмиллиарда.Сейчас объезжать Тверь приходится с юга по участку бесплатной М10, и это создает известные проблемы: на 26 километрах южного обхода постоянно скапливается большое количество транспорта. Появление северного объезда не только облегчит скоростной проезд между двумя столицами, но и увеличит доступность Ярославской области, Вологды и Дубны.К созданию дороги по предварительным планам приступят в 2021 году, но до того момента на свет должен появиться полноценный проект строительства. По данным "Коммерсанта", магистраль предусматривает создание 35 искусственных сооружений, включая 9 мостов, 20 путепроводов и 4 развязки, а также освещение на всем протяжении. Подрядчик, который возьмется за проектирование дороги, может рассчитывать на финансирование в размере 468 миллионов рублей.Эксперты отметили, что районы, по которым может пролечь новая магистраль, ценны с экологической точки зрения: пострадать может до 10% лесопаркового пояса вокруг Твери. И проектировщикам придется этот фактор учитывать: утверждается, что необходимо будет разрабатывать рекомендации по снижению негативного воздействия строительства и функционирования дороги.Пока неясны ни конкретная дата начала работ, ни тем более возможные тарифы на проезд. Как утверждает издание, создавать магистраль будут при помощи долгосрочных инвестиционных контрактов, а это в известной степени гарантирует относительную доступность цены проезда.