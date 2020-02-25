Директор Украинского института книги Александра Коваль призвала убрать из библиотек страны литературу, выпущенную в СССР. Она предложила заменить ее произведениями на украинском языке, ..

Директор Украинского института книги Александра Коваль призвала убрать из библиотек страны литературу, выпущенную в СССР. Она предложила заменить ее произведениями на украинском языке, сообщаетКоваль считает, что этот шаг сделает атмосферу в читальнях более приятной для общения. Чиновница отметила, что более половины книг в украинских библиотеках были изданы в СССР. Они насчитывают свыше 100 миллионов экземпляров. При этом лишь 20% произведений были выпущены после 2000 года.