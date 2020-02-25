Наследии Пабло Эскобара продолжает жить, как ни в чем не бывало, и даже приумножается. Причем буквально. Речь идет вовсе не о наркокартелях, а об экологии. Власти Колумбии ищут решение не совсем типичной проблемы. Заключается она в том, что в главной реке страны развелось слишком много бегемотов. И сейчас они угрожают природному балансу этих территорий.

Наследии Пабло Эскобара продолжает жить, как ни в чем не бывало, и даже приумножается. Причем буквально. Речь идет вовсе не о наркокартелях, а об экологии. Власти Колумбии ищут решение не совсем типичной проблемы. Заключается она в том, что в главной реке страны развелось слишком много бегемотов. И сейчас они угрожают природному балансу этих территорий. Для Южной Америки звучит, конечно, странно. Но это новая реальность жизни в районе бывшей резиденции знаменитого наркобарона. В годы процветания Эскобар устроил там грандиозный зоопарк. В том числе лично привез из Африки четырех гиппопотамов. После его смерти всех животных хотели распределить по питомникам. Однако, ловить бегемотов оказалось слишком долго, а куда-то перевозить — дорого. И вот спустя почти 20 лет типичные обитатели саванны стали настоящей головной болью для тропических джунглей. Теперь их там около сотни. И влияют они не только на экосистему, но и на людей.Отстреливать бегемотов уже пытались. Но против выступили и зеленые, и местные жители.Гиппо-кризис в Дорадалье -- это небольшой городок на северо-западе Колумбии. Неповоротливые с виду гиганты захватили водоемы, гуляют по улицам, как у себя дома, пасутся на футбольных полях и объедают растительность. В обиход даже введен новый дорожный знак: "Осторожно — бегемот". Местные власти, наверное, кусают локти. О том, что так все и будет, их предупреждали.На произвол судьбы "кокаиновые бегемоты", как их прозвали, оказались брошены в 1993 году. Видимо, предполагалось, что животные сами погибнут в дикой природе. Но гиппопотамы не просто не погибли, но и начали плодиться. В двухтысячных, когда их численность подобралась к трем десяткам, ученые начали настаивать на ограничении популяции, вплоть до отстрела. В 2009 году одну особь убили. Но общественность и зоозащитники выступили против этого. В итоге, бегемотов решено было не трогать. И теперь их уже более 80. Оказалось, что условия для жизни у них в Колумбии идеальные."Я не вижу в Колумбии животных, которые могли бы конкурировать, с бегемотами или охотиться на них. В природе это только нильский крокодил и лев. Все! А в Колумбии ни того, ни другого нет. Отсутствие хищников, хорошая кормовая база, приемлемые температуры. Получается, что они попали на курорт", — подчеркивает уникальные природные условия, сложившиеся для гиппопотамов, заместитель директора по науке природного биосферного заповедника "Ростовский", кандидат биологических наук Александр Липкович.С точки зрения климата Колумбия для бегемотов даже лучше родной Африки. Главным фактором, ограничивающим их популяцию, всегда являлись засушливые сезоны, во время которых численность резко падала. Но в Южной Америке такого нет! Осадков много – они идут круглый год.Казалось бы, что плохого в засилье бегемотов? Но "инвазивный вид", он и в Колумбии инвазивный. Любое завезенное животное — это всегда стресс для экосистемы. Тем более, когда речь идет о таком "монстре", как гиппопотам. Бегемоты начали буквально перестраивать под себя окружающую природу. Этот процесс только начался, но исследователи уже заметили, как изменился состав воды в местных водоемах. Из-за фекалий гигантских млекопитающих они цветут, некоторые небольшие реки и озера уже превратились в безжизненные болота.При этом создается непосредственная угроза дня человека: ведь гиппопотамы чрезвычайно агрессивны. По статистике, среди всех крупных животных по количеству убитых людей они уступают только крокодилам и оставляют далеко позади даже волков, львов и акул!Спровоцировать агрессию проще простого — достаточно случайно оказаться на территории, которую бегемот считает своей."Самцы бегемота — территориальные животные. Они охраняют свою территорию, свой гарем. Поэтому все, что появляется на его территорию, тут же вызывает агрессию. И в воде, и на суше бегемот — достаточно проворное животное: прекрасно бегает, прекрасно плавает и ныряет. У него мощные челюсти", — подчеркивает журналист-натуралист Александр Хабургаев.Ученые уверены: если ничего не сделать, то численность бегемотов в районе Дорадалье будет только расти. Причем, быстрее и быстрее с каждым годом. Как исправить ситуацию? Пока этого не знает никто. Одно из предложений — начать стерилизацию животных. Это в теории может позволить держать популяцию под контролем, и не дать гиппопотамам захватить всю Колумбию."Мы знаем, что бегемоты обживают реку Магдалена, а она проходит через всю Колумбию. Так что теперь эти животные могут оказаться в любой части страны. Сейчас важно понять, как ограничить численность гиппопотамов", — озабочен государственный ветеринар Колумбии Джина Серна.Правда, не все считают, что гиппопотамы — это проблема. Например, местные предприниматели выступают за мирное сосуществование. Ведь бегемоты уже стали настоящей достопримечательностью региона и привлекают туристов со всей Колумбии, и не только.