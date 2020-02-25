Фотожурналист Владимир Мусаэльян, являвшийся личным фотографом Леонида Брежнева, поделился воспоминаниями о маршале Советского Союза Дмитрии Язове.

Фотожурналист Владимир Мусаэльян, являвшийся личным фотографом Леонида Брежнева, поделился воспоминаниями о маршале Советского Союза Дмитрии Язове."По моим наблюдениям, был очень положительный человек. Так сказать, не солдафонистость была в нем, а человечность больше", — рассказал РИА Новости Владимир Мусаэльян.По его словам, ему часто приходилось встречаться с Дмитрием Язовым. И с сослуживцами, и с журналистами маршал всегда общался без какого-либо отчуждения.Однажды, как рассказал Мусаэльян, ему даже довелось побывать у Язова дома."Он мне так понравился, его доброжелательность, понимание, зачем я пришел. У меня есть фотография даже его с собакой. Мне, во всяком случае, он был очень симпатичен", — поделился воспоминаниями Владимир МусаэльянДмитрий Язов скончался в Москве 25 февраля после продолжительной болезни. Ему было 95 лет. Он был последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза. Также Язов был последним министром обороны СССР (занимал этот пост с мая 1987 по август 1991 года).В начале февраля 2020 года глава Минобороны России Сергей Шойгу вручал Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".