Невский районный суд арестовал Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве собственной матери. Он взят под стражу до 17 апреля. Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме.

Невский районный суд арестовал Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве собственной матери. Он взят под стражу до 17 апреля. Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме.Как передают "Вести Санкт-Петербург", на суде подозреваемый свою вину не признал, и утверждал, что просто в бочке пытался похоронить свою умершую мать. Труп женщины в бочке обнаружили 18 февраля в деревне Новосергиевка Всеволожского района. Обвиняемый попросил водителя экскаватора закопать емкость на территории бетонного завода, обозначив, что внутри отходы мусора. Однако во время работ с бочки слетела крышка. Водитель незамедлительно вызвал наряд полиции. Толчина задержали на следующий день. Ему удалось сбежать из следственного отдела, но его вскорости нашли. На суде он отказался признать вину.