В столице прошли общественные слушания по поводу строительства приюта для бездомных в Бумажном проезде. Вести уже рассказывали, что его планируют разместить вплотную к жилым домам. В управе говорят о нарушениях, местные жители просят ночлежку перенести. Но организаторы нашли другое решение, которое жителей вряд ли устроит.

В столице прошли общественные слушания по поводу строительства приюта для бездомных в Бумажном проезде. "Вести" уже рассказывали, что его планируют разместить вплотную к жилым домам. В управе говорят о нарушениях, местные жители просят ночлежку перенести. Но организаторы нашли другое решение, которое жителей вряд ли устроит.- "Ночлежка" — межрегиональная организация.- Мы вас здесь не хотим! Мы вам не верим! Вы все время врете!Общественные слушания по проекту приюта для бездомных проходят на повышенных тонах. Жители района Беговой категорически против — в доказательство показывают почти две тысячи подписей. Но их оппонентов — кураторов частной благотворительной организации "Ночлежка" из Петербурга — это почему то не впечатлило.- Как собирались эти подписи, нам неизвестно.- Зато нам очень хорошо известно, как собирали подписи вы!На вопрос, почему приют для бездомных решено устроить чуть ли не в самом центре города, представители "Ночлежки" ответили, что в Бумажном проезде им предложили лучшие условия аренды помещения. В цехах бывшего завода при этом планируют разместить всего 24 постояльца. Жители резонно заметили, что за помощью, учитывая близость сразу двух вокзалов, будет обращаться гораздо большее число людей.- Они пришли к вам. Вы их не приняли. Дальше они падают по подъездам. Куда этим людям разместиться?! Да тут у нас и подъездов то на них не хватит!"Жгут костры постоянно. Вот, сами видите, во что здесь превратилась обычная, казалось бы, лужайка!" — показывает Сергей Липатов.Вместо реального решения проблем с бездомными устроители приюта искусственно создают новые, резюмируют жители. Но в ответ слышат лишь общие фразы."Мы первые принесли наш инженерный проект во все инстанции — в Роспотребнадзор, в МЧС — для того, чтобы заранее сделать все так, чтобы не нарушать никаких требований", — говорит директор Московского филиала Благотворительной организации "Ночлежка" Дарья Байбакова.На самом деле нарушения очевидны, уверены в управе района. Ночлежка в административно-производственных помещениях незаконна изначально."Цели использования земельного участка не соответствуют сданному собственником. Есть предостережение инспекции по контролю за использованием нежилого фонда", — говорит глава Управы района Беговой Александр Мизгарь.Общественные слушания завершились без происшествий только благодаря своевременному вмешательству полиции. А сразу после окончания дебатов появилась информация, что приюта не будет. Нет, представители "Ночлежки" от своей идеи не отказались — просто решили назвать все немного по-другому."Сейчас уже речь идет о том, что они назовут просто офисом, для открытия которого каких-то специальных норм и требований у Роспотребнадзора и МЧС может не быть", — говорит Елена Иванова.Похоже, на протесты жителей и замечания управы представители благотворительной организации решили не обращать внимания. В бывших цехах, где все же планируют селить бездомных, уже начался ремонт. Но тысячи местных жителей своего мнения тоже не меняют и планируют обратиться в прокуратуру.