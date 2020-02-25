Сочинские спасатели уже три часа ведут поиски двоих подростков 12 и 14 лет, которых штормовой волной унесло в открытое море. Свидетельница сняла инцидент на видео.

Сочинские спасатели уже три часа ведут поиски двоих подростков 12 и 14 лет, которых штормовой волной унесло в открытое море. Свидетельница сняла инцидент на видео.ЧП произошло около семи часов вечера 25 февраля в поселке Лазаревском. По данным прохожих, Никита и Сергей собирали ракушки в месте впадения реки Псезуапсе в море, когда их накрыла мощная волна."Упал! Один провалился", — сообщила снимавшая видео женщина.Судя по всему, один мальчик попытался помочь другому, но в итоге оба оказались в открытом море. Никто из очевидцев сунуться в воду в такую погоду не решился.На место прибыли 10 спасателей и 16 полицейских, проведен обзор с дрона, но поиск детей в море в настоящее время не представляется возможным — мешает пятибалльный шторм.В Сочинской спасательный службе отметили, что от родителей или родственников заявлений о пропаже детей не поступало.