В Египте объявлен трехдневный траур в связи с кончиной Хосни Мубарака. Бывший президент Египта возглавлял страну почти 30 лет. Под его руководством ВВП страны вырос в 10 раз, Египет помирился и с Израилем, и с арабским миром. Но после того, как Мубарак покинул свой пост, ему 6 лет подряд пришлось доказывать в судах, что всё в своей жизни он делал ради своей страны.

В Египте объявлен трехдневный траур в связи с кончиной Хосни Мубарака. Бывший президент Египта возглавлял страну почти 30 лет. Под его руководством ВВП страны вырос в 10 раз, Египет помирился и с Израилем, и с арабским миром. Но после того, как Мубарак покинул свой пост, ему 6 лет подряд пришлось доказывать в судах, что всё в своей жизни он делал ради своей страны.Он умер свободным человеком, в кругу родных и близких. Он видел, как те, кто требовал его казни, один за другим отправлялись в заключение. Вся, не успевшая скрыться в подполье верхушка "Братьев мусульман" (запрещена в РФ), бывший президент Мохаммед Мурси, умерший на заседании суда прошлым летом.Он успел увидеть, как после месяцев усобицы и смуты в его стране вновь к власти пришли представители армии. Как избежавший исламизации Египет вновь становится стабильным и светским.Армия была домом и университетами для молодого деревенского паренька, родившегося в 1928 году в дельте Нила. Офицерское пехотное училище, лётная школа, и уже после свержения короля Фарука и прихода к власти президента Насера месяцы тренировочных полетов вместе с товарищами по оружию в Советском Союзе."Он был прекрасным летчиком, учился у нас, летал на Ил-28 и очень неплохо, судя по отзывам наших военных. То есть, пилотом он был хорошим и поэтому быстро стал командующим ВВС в дальнейшем", — рассказал Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций института международных исследований МГИМО.Хосни Мубарак стремительно поднимался по служебной лестнице: командир полка, генерал, главком ВВС Египта. Но он никогда не прятался за спины подчиненных. Все его ордена той поры — боевые.В день смерти египетского лидера, в эксклюзивном интервью нашему каналу о летчике-асе Мубараке, о том, как он отучал египетского офицера обращаться к советским пилотам "эфенди" (господин), вспоминал его боевой товарищ и наставник той поры штурман-инструктор Борис Погожев: "Я говорю, что у нас господ нет. После этого он так ко мне не обращался. Хорошие отношения были".Тридцать лет у власти. Египет становится стабильной страной. Растет экономика, строятся дороги, развивается туризм. Мубарак претендует на роль лидера, способного быть посредником в самых сложных вопросах ближневосточной и мировой политики.Его уважают и в Москве, и в Вашингтоне, и в Иерусалиме, и в Триполи. Он архитектор политики срединного пути, позволившей Египту стать неформальным центром арабского мира. Но быстро растущее население, нищета окраин, коррупция в высших властных кругах, политические интриги противников подрывали когда-то безусловный авторитет раиса. Тем более, что сам Мубарак замкнулся после трагической смерти его любимого внука Мохаммеда.В январе 2011 года сотни тысяч людей выйдут на каирскую площадь Тахрир. Президент не будет цепляться за власть. Он не даст приказа военным применять оружие против толпы. 11 февраля Мубарак сложил с себя полномочия.Его судили, обвиняли в гибели манифестантов, в коррупции. Мубарак не сказал на суде ни слова. Он молча и гордо переживал гонения, надеясь на египетский народ и армию, частью которой он оставался до своего последнего дня.Прихотливая История вновь сделала его победителем. Режим "Братьев мусульман" не просуществовал и года. К власти в стране пришли военные. Дела Мубарака пересмотрели при президенте Сиси. Три последних года Египетский лидер прожил свободным человеком.Последнего египетского лидера называли фараоном, однако, человека пережившего и взлеты, и падения, предательство друзей, унижение тюрьмой, реабилитацию и годы забвения, в пору назвать патриархом. Последним ближневосточным патриархом, жившим с честью и умершим с достоинством.