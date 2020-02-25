В истории человечества немало преступлений, совершенных с особым цинизмом и жестокостью. Весь мир помнит о трагедии Холокоста, об уничтожении белорусской деревни Хатынь и других чудовищных злодеяниях. Не забыта и трагедия азербайджанского городка Ходжалы в Нагорном Карабахе: в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года там погибли несколько сотен беззащитных мирных жителей. Люди пытались спастись от огня артиллерии и зверств тех, кто на протяжении столетий жил с ними бок о бок на одной земле. В этом году Ходжалинской резне исполняется 28 лет. Дни.ру решили вспомнить о событиях тех страшных дней.
В истории человечества немало преступлений, совершенных с особым цинизмом и жестокостью. Весь мир помнит о трагедии Холокоста, об уничтожении белорусской деревни Хатынь и других чудовищных злодеяниях. Не забыта и трагедия азербайджанского городка Ходжалы в Нагорном Карабахе: в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года там погибли несколько сотен беззащитных мирных жителей. Люди пытались спастись от огня артиллерии и зверств тех, кто на протяжении столетий жил с ними бок о бок на одной земле. В этом году Ходжалинской резне исполняется 28 лет. "Дни.ру" решили вспомнить о событиях тех страшных дней.
Пролог к трагедии
С распада СССР прошло почти 30 лет, но последствия
национальной политики страны советов бывшие союзные республики расхлебывают до
сих пор. Яркий пример – история небольшого поселка Ходжалы, в настоящее время
расположенного на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
До горбачевской перестройки это было преимущественно
армянское поселение. Однако к началу 90-х годов союзный центр решил кардинально
изменить этнический состав Ходжалы. В соответствии с постановлением ЦК
Компартии СССР и Совета министров от 24 марта 1988 года, в населенный пункт
переселили более двух тысяч турок-месхетинцев из Узбекистана и столько же азербайджанцев из Армении. На эти цели было выделено 400 миллионов рублей. Началась активная застройка Ходжалы – поселок быстро превратился в город с
населением более шести тысяч человек. Наблюдатели, побывавшие там до
распада СССР, отмечали большое количество новых домов.
Но после событий февраля 1992 года мусульман на этой земле
не осталось. Трагедия Ходжалы – во многом отражение непростой судьбы
азербайджанского народа, который на протяжении XX века пережил немало бед и
испытаний. В советское время мусульманское население последовательно
выдавливалось из Армении: только при Иосифе Сталине из родных мест было
депортировано более 150 тысяч азербайджанцев.
С началом перестройки
межэтнические противоречия в Закавказье дали о себе знать с новой силой. В конце 1987 года начались нападения на
азербайджанцев в Кафанском районе Армении. Жить в постоянном страхе было
невозможно: спустя пару месяцев после начала погромов в Азербайджан потянулись
вереницы беженцев.
Положение мусульманского населения в Армении становилось
невыносимым. Вчерашние доброжелательные соседи превратились в хладнокровных
убийц, распаленных националистическими лозунгами. Только в ноябре 1988 год в
республике были убиты 25 азербайджанцев.
Межэтнический конфликт стремительно приобретал политическую
окраску. Дров в пламя разгорающегося конфликта подбросили депутаты автономной
Нагорно-Карабахской республики в составе Азербайджана. 20 февраля 1988 года они
потребовали передать республику в состав Армении. В ответ в азербайджанских
городах состоялись акции с требованием пресечь вылазки экстремистов.
Москва на беспредел осмелевших националистов реагировала
вяло. Создавалось впечатление, что кто-то на самом верху очень хотел, чтобы
огонек конфликта перерос в большой пожар. После неудавшегося переворота августа
1991 года центральная власть фактически перестала существовать. Армения,
Азербайджан, а вместе с ними и Нагорный Карабах объявили независимость.
Закавказье стремительно погружалось в большую войну. Конфликт унесет десятки
тысяч жизней и оставит незаживающие шрамы в судьбе обоих народов.
Город особого значения
Список преступлений той войны обширен, но особое место в нем
занимает трагедия азербайджанского городка Ходжалы. Для обеих сторон населенный
пункт был стратегически важен: он располагался в 10 километрах от Степанакерта
– столицы карабахских сепаратистов, через город пролегали важные маршруты, там
находился единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, пригодный для обслуживания
крупной авиации.
С началом конфликта город контролировали вооруженные силы
Азербайджана. С осени 1991 года, когда началась активная фаза боевых действий,
Ходжалы полностью блокировали армянские подразделения. Подача электроэнергии
была прервана, не было телефонной связи и отопления, не работал водопровод.
Связаться с внешним миром можно было только с помощью вертолетов. Местные
жители, фактически ставшие заложниками боевых действий, выживали, как могли.
К середине февраля вертолетами смогли эвакуировать лишь
несколько сотен жителей. По данным исследователей и по свидетельствам
очевидцев, к моменту штурма в осажденном городе оставалась большая часть
населения – около четырех тысяч человек. Среди немногочисленных защитников
Ходжалы были солдаты национальной армии Азербайджана, сотрудники ОМОН и
ополченцы.
"Бегите, либо сгорите заживо"
Развязка наступила в ночь с 25 на 26 февраля. Те жуткие часы
навсегда останутся в памяти выживших. 25 февраля в 20:30 пришло сообщение, что армянская бронетехника занимает позиции вокруг города, вспоминал тогдашний глава
исполнительной власти Ходжалы Эльман Мамедов. Спустя два с половиной часа
противник начал огонь из тяжелой артиллерии. Снаряды попадали в жилые дома, повсеместно возникали пожары. Над окутанным дымом
городом стояли отчаянные крики и стоны раненых.
Люди в панике пытались спасти себя и своих близких из
огненной западни. Беженцы шли в сторону Агдама – это около 10
километров на северо-восток. Двигались двумя маршрутами: один пролегал
вдоль русла реки Каркарчай, другой шел немного севернее и огибал населенный
пункт Аскеран.
Большинство беженцев, спасаясь от расправы, пошли вдоль
русла реки. Дойти удалось не всем: люди периодически попадали под обстрелы противника, многие
погибли. Те, кому в этой мясорубке повезло остаться в живых, добрались до Агдама. Другие, в
основном женщины и дети, замерзли насмерть во время скитания по горам. В ту
страшную ночь столбик термометра опустился ниже 10 градусов – люди, многие из
которых бежали из Ходжалы без теплой одежды, были обречены.
Армянские отряды вступили в город около часа ночи с
нескольких направлений. Азербайджанцы отчаянно сопротивлялись, но силы были
неравны. К семи утра последний очаг защитников Ходжалы был подавлен.
О том, что творилось в городе можно судить по свидетельствам
журналистов, сумевших добраться до места бойни. Так, корреспондент Томас Гольц
со ссылкой на очевидцев писал о сотнях погибших в ходе штурма Ходжалы. В
больнице он увидел семь трупов. Трое, по словам журналиста, были женщины,
двое – дети. Одна из жертв была расстреляна в упор, писал Гольц в газету The
Washington Post. Также сообщалось о множественных ножевых ранениях на телах
погибших.
Страшные свидетельства той ночи приводит и журналист The New
York Times Фрэнсис Клайнс.
"Они пришли в наш дом и сказали нам – бегите, либо
сгорите заживо", – рассказал корреспонденту 11-летний беженец из Ходжалы Ахмед
Мамедов.
"Плачьте, кричите громче"
События февраля 1992 года ярко описывает кинодраматург,
заслуженный журналист Азербайджана Надежда Исмайлова. 27 февраля, нас следующий
день после трагедии, она прибыла в Агдам. Город, отмечала Исмайлова, производил
гнетущее впечатление: опустевшие улицы – ни людей, ни машин. "Только далекий
тревожный гул, который усиливался по мере приближения к центру. Главная мечеть.
Вот где народ. Все кричат, рыдают в голос, буквально воют, женщины рвут на себе
волосы", – вспоминала журналист.
По словам Исмайловой, тела жертв резни были сильно
изуродованы, людей было невозможно узнать, кто-то с трудом находил своих
родственников и падал в обморок. "Потом озвучу комментарий к этим кадрам:
"Плачьте, кричите, дорогие, кричите громче. Только так можно вытолкнуть,
выплеснуть, вырвать непереносимую боль, отчаяние, иначе разорвется сердце. Надо
выжить", – слова журналиста портал "Москва – Баку".
Своими воспоминаниями поделился и профессор, автор книг
"Карабахский дневник" и "Кровавый омут Карабаха" Юрий Помпеев.
"Это была
бойня. Людей уничтожали безоружных, мирных, многих с детьми на руках", -
рассказал ученый.
В ту страшную ночь погибли 613 мирных жителей, в их числе
более ста женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Несколько сотен человек получили
тяжелые увечья, пулевые и осколочные ранения. Многие из них остались инвалидами
на всю жизнь. В плену оказались более тысячи жителей Ходжалы.
Сила памяти
В Азербайджане произошедшее в ночь с 25 на 26 февраля 1992
года признано геноцидом. В 2007 году парламент республики призвал
международные организации объявить Ходжалинскую трагедию актом геноцида. В 2012
году соответствующую резолюцию принял парламент Пакистана. А в Чехии события в
Ходжалы признаны преступлением против человечности.
Ежегодно 26 февраля в Азербайджане отмечается День памяти
жертв Ходжалы. В этот день республика скорбит и вспоминает жертв трагедии.
В прошлом году в Баку прошло всенародное шествие, в котором приняли участие
десятки тысяч человек. Цель акции – привлечь внимание общественности к
чудовищному преступлению. "Азербайджанский народ никогда не забудет эту
трагедию, всегда будет помнить ее. Это навсегда останется в нашей памяти",
– президент республики Ильхам Алиев.
Память о событиях в Ходжале важна не только для
Азербайджана, но и для всего мира. Народы должны знать, к каким последствиям
приводит оголтелый национализм и нетерпимость. Сон разума рождает чудовищ,
гласит известная испанская поговорка. Память о случившемся – лучшее оружие
против монстров ксенофобии. Только так трагедии, подобные Холокосту, Хатыни и
Ходжалы можно избежать.