В истории человечества немало преступлений, совершенных с особым цинизмом и жестокостью. Весь мир помнит о трагедии Холокоста, об уничтожении белорусской деревни Хатынь и других чудовищных злодеяниях. Не забыта и трагедия азербайджанского городка Ходжалы в Нагорном Карабахе: в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года там погибли несколько сотен беззащитных мирных жителей. Люди пытались спастись от огня артиллерии и зверств тех, кто на протяжении столетий жил с ними бок о бок на одной земле. В этом году Ходжалинской резне исполняется 28 лет. Дни.ру решили вспомнить о событиях тех страшных дней.

В истории человечества немало преступлений, совершенных с особым цинизмом и жестокостью. Весь мир помнит о трагедии Холокоста, об уничтожении белорусской деревни Хатынь и других чудовищных злодеяниях. Не забыта и трагедия азербайджанского городка Ходжалы в Нагорном Карабахе: в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года там погибли несколько сотен беззащитных мирных жителей. Люди пытались спастись от огня артиллерии и зверств тех, кто на протяжении столетий жил с ними бок о бок на одной земле. В этом году Ходжалинской резне исполняется 28 лет. "Дни.ру" решили вспомнить о событиях тех страшных дней.Пролог к трагедииС распада СССР прошло почти 30 лет, но последствиянациональной политики страны советов бывшие союзные республики расхлебывают досих пор. Яркий пример – история небольшого поселка Ходжалы, в настоящее времярасположенного на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.До горбачевской перестройки это было преимущественноармянское поселение. Однако к началу 90-х годов союзный центр решил кардинальноизменить этнический состав Ходжалы. В соответствии с постановлением ЦККомпартии СССР и Совета министров от 24 марта 1988 года, в населенный пунктпереселили более двух тысяч турок-месхетинцев из Узбекистана и столько же азербайджанцев из Армении. На эти цели было выделено 400 миллионов рублей. Началась активная застройка Ходжалы – поселок быстро превратился в город снаселением более шести тысяч человек. Наблюдатели, побывавшие там дораспада СССР, отмечали большое количество новых домов.Но после событий февраля 1992 года мусульман на этой землене осталось. Трагедия Ходжалы – во многом отражение непростой судьбыазербайджанского народа, который на протяжении XX века пережил немало бед ииспытаний. В советское время мусульманское население последовательновыдавливалось из Армении: только при Иосифе Сталине из родных мест былодепортировано более 150 тысяч азербайджанцев.С началом перестройкимежэтнические противоречия в Закавказье дали о себе знать с новой силой. В конце 1987 года начались нападения наазербайджанцев в Кафанском районе Армении. Жить в постоянном страхе былоневозможно: спустя пару месяцев после начала погромов в Азербайджан потянулисьвереницы беженцев.Положение мусульманского населения в Армении становилосьневыносимым. Вчерашние доброжелательные соседи превратились в хладнокровныхубийц, распаленных националистическими лозунгами. Только в ноябре 1988 год вреспублике были убиты 25 азербайджанцев.Межэтнический конфликт стремительно приобретал политическуюокраску. Дров в пламя разгорающегося конфликта подбросили депутаты автономнойНагорно-Карабахской республики в составе Азербайджана. 20 февраля 1988 года онипотребовали передать республику в состав Армении. В ответ в азербайджанскихгородах состоялись акции с требованием пресечь вылазки экстремистов.Москва на беспредел осмелевших националистов реагировалавяло. Создавалось впечатление, что кто-то на самом верху очень хотел, чтобыогонек конфликта перерос в большой пожар. После неудавшегося переворота августа1991 года центральная власть фактически перестала существовать. Армения,Азербайджан, а вместе с ними и Нагорный Карабах объявили независимость.Закавказье стремительно погружалось в большую войну. Конфликт унесет десяткитысяч жизней и оставит незаживающие шрамы в судьбе обоих народов.Город особого значенияСписок преступлений той войны обширен, но особое место в немзанимает трагедия азербайджанского городка Ходжалы. Для обеих сторон населенныйпункт был стратегически важен: он располагался в 10 километрах от Степанакерта– столицы карабахских сепаратистов, через город пролегали важные маршруты, тамнаходился единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, пригодный для обслуживаниякрупной авиации.С началом конфликта город контролировали вооруженные силыАзербайджана. С осени 1991 года, когда началась активная фаза боевых действий,Ходжалы полностью блокировали армянские подразделения. Подача электроэнергиибыла прервана, не было телефонной связи и отопления, не работал водопровод.Связаться с внешним миром можно было только с помощью вертолетов. Местныежители, фактически ставшие заложниками боевых действий, выживали, как могли.К середине февраля вертолетами смогли эвакуировать лишьнесколько сотен жителей. По данным исследователей и по свидетельствамочевидцев, к моменту штурма в осажденном городе оставалась большая частьнаселения – около четырех тысяч человек. Среди немногочисленных защитниковХоджалы были солдаты национальной армии Азербайджана, сотрудники ОМОН иополченцы."Бегите, либо сгорите заживо"Развязка наступила в ночь с 25 на 26 февраля. Те жуткие часынавсегда останутся в памяти выживших. 25 февраля в 20:30 пришло сообщение, что армянская бронетехника занимает позиции вокруг города, вспоминал тогдашний главаисполнительной власти Ходжалы Эльман Мамедов. Спустя два с половиной часапротивник начал огонь из тяжелой артиллерии. Снаряды попадали в жилые дома, повсеместно возникали пожары. Над окутанным дымомгородом стояли отчаянные крики и стоны раненых.Люди в панике пытались спасти себя и своих близких изогненной западни. Беженцы шли в сторону Агдама – это около 10километров на северо-восток. Двигались двумя маршрутами: один пролегалвдоль русла реки Каркарчай, другой шел немного севернее и огибал населенныйпункт Аскеран.Большинство беженцев, спасаясь от расправы, пошли вдольрусла реки. Дойти удалось не всем: люди периодически попадали под обстрелы противника, многиепогибли. Те, кому в этой мясорубке повезло остаться в живых, добрались до Агдама. Другие, восновном женщины и дети, замерзли насмерть во время скитания по горам. В тустрашную ночь столбик термометра опустился ниже 10 градусов – люди, многие изкоторых бежали из Ходжалы без теплой одежды, были обречены.Армянские отряды вступили в город около часа ночи снескольких направлений. Азербайджанцы отчаянно сопротивлялись, но силы былинеравны. К семи утра последний очаг защитников Ходжалы был подавлен.О том, что творилось в городе можно судить по свидетельствамжурналистов, сумевших добраться до места бойни. Так, корреспондент Томас Гольцсо ссылкой на очевидцев писал о сотнях погибших в ходе штурма Ходжалы. Вбольнице он увидел семь трупов. Трое, по словам журналиста, были женщины,двое – дети. Одна из жертв была расстреляна в упор, писал Гольц в газету TheWashington Post. Также сообщалось о множественных ножевых ранениях на телахпогибших.Страшные свидетельства той ночи приводит и журналист The NewYork Times Фрэнсис Клайнс."Они пришли в наш дом и сказали нам – бегите, либосгорите заживо", – рассказал корреспонденту 11-летний беженец из Ходжалы АхмедМамедов."Плачьте, кричите громче"События февраля 1992 года ярко описывает кинодраматург,заслуженный журналист Азербайджана Надежда Исмайлова. 27 февраля, нас следующийдень после трагедии, она прибыла в Агдам. Город, отмечала Исмайлова, производилгнетущее впечатление: опустевшие улицы – ни людей, ни машин. "Только далекийтревожный гул, который усиливался по мере приближения к центру. Главная мечеть.Вот где народ. Все кричат, рыдают в голос, буквально воют, женщины рвут на себеволосы", – вспоминала журналист.По словам Исмайловой, тела жертв резни были сильноизуродованы, людей было невозможно узнать, кто-то с трудом находил своихродственников и падал в обморок. "Потом озвучу комментарий к этим кадрам:"Плачьте, кричите, дорогие, кричите громче. Только так можно вытолкнуть,выплеснуть, вырвать непереносимую боль, отчаяние, иначе разорвется сердце. Надовыжить", – слова журналиста портал "Москва – Баку".Своими воспоминаниями поделился и профессор, автор книг"Карабахский дневник" и "Кровавый омут Карабаха" Юрий Помпеев."Это былабойня. Людей уничтожали безоружных, мирных, многих с детьми на руках", -рассказал ученый.В ту страшную ночь погибли 613 мирных жителей, в их числеболее ста женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Несколько сотен человек получилитяжелые увечья, пулевые и осколочные ранения. Многие из них остались инвалидамина всю жизнь. В плену оказались более тысячи жителей Ходжалы.Сила памятиВ Азербайджане произошедшее в ночь с 25 на 26 февраля 1992года признано геноцидом. В 2007 году парламент республики призвалмеждународные организации объявить Ходжалинскую трагедию актом геноцида. В 2012году соответствующую резолюцию принял парламент Пакистана. А в Чехии события вХоджалы признаны преступлением против человечности.Ежегодно 26 февраля в Азербайджане отмечается День памятижертв Ходжалы. В этот день республика скорбит и вспоминает жертв трагедии.В прошлом году в Баку прошло всенародное шествие, в котором приняли участиедесятки тысяч человек. Цель акции – привлечь внимание общественности кчудовищному преступлению. "Азербайджанский народ никогда не забудет этутрагедию, всегда будет помнить ее. Это навсегда останется в нашей памяти",– президент республики Ильхам Алиев.Память о событиях в Ходжале важна не только дляАзербайджана, но и для всего мира. Народы должны знать, к каким последствиямприводит оголтелый национализм и нетерпимость. Сон разума рождает чудовищ,гласит известная испанская поговорка. Память о случившемся – лучшее оружиепротив монстров ксенофобии. Только так трагедии, подобные Холокосту, Хатыни иХоджалы можно избежать.