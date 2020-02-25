Женщина, зная персональные данные женщины, получила доступ к мобильному приложению банка и при помощи него перевела деньги на свой счет...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали сотрудницу одного из банков по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой женщины.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное поступило сообщение о мошенничестве. По словам потерпевшей, 63-летней жительницы района, некоторое время назад в одном из банков она оформила кредит, а спустя время обнаружила, что с кредитной карты пропали денежные средства. Ущерб составил более 15 000 рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя жительница столицы, являвшаяся сотрудницей данного финансового учреждения. Как установили полицейские, девушка похитила принадлежащие потерпевшей денежные средства, воспользовавшись своим служебным положением. Она, зная персональные данные женщины, получила доступ к мобильному приложению банка и при помощи него перевела деньги на свой счет.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22