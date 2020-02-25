Когда продавец показала ювелирное изделие, выложив его на витрину, мужчина взял цепочку и резко побежал к выходу, после чего скрылся в неизвестном направлении...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г.Москвы задержали 38-летнего приезжего, подозреваемого в открытом хищении золотого украшения.В территориальный отдел полиции обратилась продавец ювелирного магазина, расположенного на Проспекте Вернадского. Она сообщила о том, что в помещение зашел неизвестный мужчина и попросил показать ему золотую цепочку. Когда продавец показала ювелирное изделие, выложив его на витрину, мужчина взял цепочку и резко побежал к выходу, после чего скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 38-летнегно приезжего.Дознанием ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93