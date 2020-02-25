Сотрудник транспортной полиции по случайности ранил семнадцатилетнюю пассажирку такси. Это произошло во время конфликта сотрудника правоохранительных органов с водителем автомобиля.

Сотрудник транспортной полиции по случайности ранил семнадцатилетнюю пассажирку такси. Это произошло во время конфликта сотрудника правоохранительных органов с водителем автомобиля.Как сообщает РИА Новости, в Новошахтинске (Ростовская область) полицейский вступил в конфликт с таксистом, управляя своей машиной. Между ними возник конфликт, в результате которого сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу. Одна из пуль рикошетом попала в пассажирку такси.В настоящее время полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей. В управлении на транспорте отметили, что мужчину уволят из органов внутренних дел. По факту случившегося организована проверка. Если вина полицейского подтвердится, он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.