Там будет стационар на 30 коек

Во Владимире на улице Нижняя Дуброва в следующем месяце откроется филиал взрослой поликлиники №1, который должен был начать принимать пациентов ещё в самом начале 2020 года. По информации «ПроВладимира», открытие поликлиники перенесли из-за замечаний по лицензированию, которые будут устранены в ближайшее время.В доме №13А, где будет поликлиника, уже сделали ремонт и закупили нужное медицинское оборудование. Вскоре там будет работать стационар дневного пребывания на 30 коек и процедурный кабинет, приём в которых будут вести два терапевта.