Немецкие полицейские сообщили, что среди пострадавших при наезде машины на толпу людей в городе Фолькмарзен было 18 детей. В общей сложности, травмы получили 35 человек, сообщает . Инцидент ..

Немецкие полицейские сообщили, что среди пострадавших при наезде машины на толпу людей в городе Фолькмарзен было 18 детей. В общей сложности, травмы получили 35 человек, сообщает .Инцидент произошел накануне днем во время карнавала. Водитель автомобиля был задержан. Местные правоохранители установили, что преступник действовал умышленно, но не подтвердили версию о теракте. Известно также, что злоумышленником оказался 29-летний местный житель.