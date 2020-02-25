За год работы с национальными проектами удалось сделать не все, но Большая часть задач все-таки выполнена. Об этом президент России рассказал в интервью ТАСС. Агентство опубликовало очередную часть беседы, которая называется 20 вопросов Владимиру Путину. Глава государства отметил: основная задача нацпроектов - стабильное развитие всей страны, а не отдельные успехи на местах.

За год работы с национальными проектами удалось сделать не все, но Большая часть задач все-таки выполнена. Об этом президент России рассказал в интервью ТАСС. Агентство опубликовало очередную часть беседы, которая называется "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства отметил: основная задача нацпроектов — стабильное развитие всей страны, а не отдельные успехи на местах. Путин также рассказал, что решения о строительстве некоторых крупных инфраструктурных объектов он принимал вопреки возражениям ряда министров.Разговор о том, на что идут сотни миллиардов бюджетных рублей и насколько эффективно эти деньги тратятся на нацпроекты."Классика: первый блин комом", — отмечает журналист ТАСС Андрей Ванденко."Почему?" – уточняет Путин."Вы сказали, что итоги первого года как-то не полетели", — поясняет Ванденко."Во-первых, я не так сказал. Не совсем так. Второе, я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением — тех, кто выполняет эти задачи. Поверьте мне", — призывает Путин."Чтобы потряхивало?" – спрашивает журналист."Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Просто опыт работы мой, достаточно серьезный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает расслабляться", — добавляет Путин.Путин признает, что в первый год получилось не все. Но большинство из 38 поставленных целей были достигнуты. Где-то работа идет даже гораздо быстрее. Например, из аварийного жилья в прошлом году планировали расселить 8 тысяч человек, а в итоге в новые квартиры въехали 37 тысяч. Выросла средняя продолжительность жизни — почти до 73,5 года, снижается смертность."А по году убыль", — подловил Путина на статистике журналист."А по году убыль, потому что", — начинает глава российского государства."Причем солидная", — перебивает президента и добавляет Ванденко."260 тысяч, — тут же реагирует Путин. — Я знаю почти каждую цифру"."Не сомневаюсь", — соглашается интервьюер."И не сомневайтесь, потому что я этим занимаюсь каждый день", — улыбается Путин.Нацпроект "Демография" призван переломить негативную тенденцию. У каждого нацпроекта свои задачи — здравоохранение, образование, наука, развитие городской среды, дорог. В ходе интервью вспомнили, как строилась кольцевая дорога вокруг Санкт-Петербурга. Ее запланировали еще в советские времена, начали строить в конце 1990-х, но закончили только в 2011 году. Были возведены сложнейшие тоннели, эстакады. А единственный неразводной Вантовый мост через Неву стал одним из символов города.Но главное — без кольцевой Петербург сегодня задохнулся бы в пробках и не мог бы развиваться. Хотя вложения требовались огромные, в правительстве тогда шла весьма острая дискуссия, в том числе с участием Алексея Кудрина."Кудрин — большой молодец, потому что, когда он был министром финансов, он выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтобы лишних денег из бюджета не тратить", — находит добрые слова в адрес экс-министра Владимир Путин.- То есть, это вы иронизируете?"Нет, я не иронизирую, так и было всегда. Я же хорошо помню, когда он был министром финансов. Он по каждому вопросу был против. Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с Грефом — министр экономики и министр финансов — приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга. И так по многим другим проектам, — подчеркивает Путин. — Они были против, например, строительства моста на остров Русский — дорого. Они были против строительства некоторых объектов в Сочи инфраструктурного характера. Говорили: не надо, дорого. Все это построено, работает, живет, и слава Богу. Но всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи. Теперь он считает, что ресурсов достаточно, можно поменять так называемую планку отсечения нефтегазовых доходов. И больше из нефтегазовых доходов отправить на, грубо говоря, на потребление".- Угол зрения изменился?"Да, угол зрения изменился, — соглашается российский президент. — И глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит"."А вот так, да?" – удивляется Андрей Ванденко."Конечно, а как же, — продолжает Путин. — Ответственности нет прямой. И те люди, с которыми он работал, в известной степени его ученики, они как бы в недоумении".За последние годы Россия не раз доказывала, что способна реализовывать самые масштабные международные проекты на высшем уровне. Но нынешние нацпроекты — это во многом новый вызов.- Чем ваши нацпроекты отличаются от медведевских?"А медведевских никаких нацпроектов не было, в том смысле, в котором мы сейчас это делаем", — делает неожиданное заявление Путин."То есть, тогда был просто предвыборный лозунг?" – уточняет журналист."Не лозунг, тогда были госпрограммы, — поясняет Путин. — Говорилось об общей проблеме, и выстраивалась общая работа по ее достижению. Непонятно было как ее достигать. Сейчас мы, повторяю еще раз, поставили цели, условно по демографии — достичь такого-то среднего возраста продолжительности жизни. Под эти цели конкретно выделяются ресурсы. И по каждому вопросу — персональная ответственность".- Какой под постоянным у вас контролем из этих проектов?"Все", -уверенно отвечает Путин.- Все?"Ну, конечно", — говорит президент.Не случайно и новое правительство формировалось во многом исходя из возможностей реализовать нацпроекты.