Компания Гражданские самолеты Сухого переходит под контроль корпорации Иркут и меняет имя. Теперь она будет называться Региональные самолеты.

Компания "Гражданские самолеты Сухого", которая производит самолеты Sukhoi Superjet 100 переходит под контроль корпорации "Иркут" и меняет имя. Теперь она будет называться "Региональные самолеты".Этот шаг – часть процесса формирования Дивизиона гражданской авиации в "Объединенной авиастроительной корпорации". Кроме ГСС, в "Иркут" входит компания "ОАК-Центр комплексирования".Уточняется, что основные усилия Дивизиона будут направлены на испытания и запуск в серийное производство нового самолета МС-21-300, а также на модернизацию самолетов Superjet 100 и его бизнес-версии.Объединение основных научных и производственных мощностей позволят повысить эффективность работы, уверены в корпорации. Особенно, это касается послепродажного обслуживания авиалайнеров.