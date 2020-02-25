В Федеральном реестре США опубликован перечень подарков, которые сотрудники федеральных органов власти получили от высокопоставленных особ иностранных держав.

В Федеральном реестре США опубликован перечень подарков, которые сотрудники федеральных органов власти получили от высокопоставленных особ иностранных держав.Так, согласно этому документу, американский лидер Дональд Трамп 19 августа 2018 года получил от президента России Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных Чемпионату мира по футболу, который в том же году прошел в РФ. Стоимость подарка оценивается в 1500 долларов.Набор был передан на хранение в Национальное управление архивов и документации. Причина, по которой такой дорогостоящий подарок был принят, объясняется в перечне следующим образом: "Непринятие привело бы к неловкой ситуации для дарителя и властей США". Выдержки из документа приводит РИА Новости.Президент Франции Эммануэль Макрон в свое время подарил Трампу сумку для гольфа Louis Vuitton стоимостью 8275 долларов, а премьер Канады Джастин Трюдо — статуэтку белухи из белого мрамора, которая стоит 470 долларов.Самый дорогой подарок, за 23,5 тысячи долларов, преподнес супруге президента США Меланье Трамп эмир Катара Тамим бен Хамад Али Таниу: это набор из шести тарелок нимфенбургского фарфора (Германия).Первая леди Франции Брижит Макрон подарила Меланье клатч Givenchy за 850 долларов, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси — кресло дизайнерского дома Shosha Kamal стоимостью 10 тысяч долларов. Посол Ливана в США Габриэль Исса оказался скромнее: он преподнес мадам Трамп тунику за 450 долларов. Столько же стоят подарки от мэра Давоса (короткая деревянная клюшка для гольфа) и президента Нигерии Мухаммаду Бухари (ковер для приема пищи на полу с подушками).В ходе пресс-конференции в Хельсинки 16 июля 2018 года Путин подарил Трампу официальный мяч прошедшего чемпионата мира. Трамп же вручил Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, а также хоккейную шайбу. А в 2017 году российская певица Вика Цыганова отправила в подарок супруге избранного президента США жакет из соболя и кашемира, который она назвала "душегрейка".