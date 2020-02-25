В Татарстане школьники сняли на видео урок труда: учитель какое-то время пытался что-то сказать детям, однако вскоре сполз на пол. Педагога уволили после проведенной проверки, а с учениками и их родителями была проведена этическая беседа.

В Татарстане школьники сняли на видео урок труда: учитель какое-то время пытался сказать что-то важное, однако сполз на пол.Инцидент произошел 13 февраля в школе №7 города Азнакаево. Единственное разборчивое слово, сказанное учителем на этом уроке было: "Дети!". Больше ничего внятного педагог произнести так и не смог, однако на опубликованных кадрах видно, что поведение мертвецки пьяного мужчины привело учеников в полный восторг.Издание Inkazan.ru сообщило, что Министерство образования и науки Республики Татарстан провело проверку инцидента, после которой учитель труда был уволен, а со школьниками и их родителями была проведена этическая беседа.