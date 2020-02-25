В городе Новочеркасск Ростовской области четырехлетний мальчик случайно вдохнул канцелярский гвоздь дома. Родители экстренно отвезли ребенка в больницу, передает издание ..

В городе Новочеркасск Ростовской области четырехлетний мальчик случайно вдохнул канцелярский гвоздь дома. Родители экстренно отвезли ребенка в больницу, передает издание "Тузловград".Врачам не удалось спасти мальчика. Как позднее стало известно, гвоздь застрял в трахее ребенка, вызвав болевой спазм, который и привел к остановке дыхания. В обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет, сообщает .