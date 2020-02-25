Рейтинг онлайн-казино, сформированный нашей командой, объединил в себе лучшие и надёжные игровые заведения Сети.
Надёжные онлайн-казино 2020 года
В нём представлены площадки с безупречной репутацией и высокими параметрами безопасности. В то же время вы не найдёте в нём нелицензированные заведения, о которых плохо отзываются клиенты. Рейтинг поможет игроку подобрать подходящее онлайн-казино, где можно сыграть на лицензионных слотах, а также вывести выигрыш на персональный счёт.
Сколько времени уходит на анализ каждого казино?
Формирование рейтинга онлайн-казино — непростая задача. Здесь важно тщательно проанализировать особенности работы заведения и отзывы о нём от клиентов. В среднем на такой анализ у нашей команды уходит 20 часов. Если учреждение имеет серьёзный послужной список, его деятельность изучается дольше. В процессе аналитической работы проверяется информация с форумов, обзоров и сайтов-посредников. Кроме того, оценивается объективность существующих жалоб от пользователей. Также игроки анализируют наличие казино с фриспинами за регистрацию
. Цель столь скрупулёзного сбора информации — объективно оценить казино и дать его работе справедливую оценку.
Честное онлайн-казино: 5 критериев выбора
Выбор безопасного и честного онлайн-казино непрост, поскольку сейчас в сети существует большое количество мошеннических ресурсов, работающих без лицензии и не всегда выплачивающих денежные выигрыши. Самостоятельно найти добросовестное казино для игры невозможно или очень сложно. Поэтому сформированный рейтинг облегчает пользователям Интернета задачи поиска. Наша команда считает, что заведения из предложенного списка работают прозрачно и честно. Рейтинг создавался с учётом большого количества критериев. В их числе есть и такие.
- Онлайн-казино должно принимать игроков из вашего государства. Учётные записи игроков из других стран в Рунете блокируют, а все выигрыши аннулируют. Поэтому важно изучить условия участия в онлайн-казино ещё до начала игры, чтобы избежать неприятных моментов.
- Работа заведения должна осуществляться по лицензии. Надёжное онлайн-казино должно иметь лицензию на проведение игровой деятельности. Документ следует проверить на официальном сайте заведения или запросив его у оператора. Помните о том, что игра в онлайн-казино, не имеющем лицензии, является небезопасной.
- Репутация казино в Сети должна быть безупречной. Перед началом игры обязательно изучите рейтинги выбранного игрового учреждения в нескольких источниках. Остановите свой выбор на онлайн-казино, занимающем верхние строчки нескольких подборок.
- Большой игровой ассортимент. Широкий ассортимент игр в онлайн-казино — показатель его надёжности и долгой работы. Как правило, казино-однодневки предлагают своим клиентам всего несколько игр и не нацелены на продолжительное сотрудничество. Поэтому играть на таких площадках небезопасно.
- Высокие заработки. Высокая доходность интернет-казино свидетельствует о том, что у данного учреждения есть деньги. Соответственно, игрок может рассчитывать на выплату большого выигрыша. Часто случаются ситуации, когда крупную денежную сумму пользователь получить не может, поскольку онлайн-казино только недавно открылось и не имеет финансовой возможности для крупных выплат. Поэтому важно перед началом игры узнать о доходности учреждения.
- Оперативное решение жалоб от игроков. Взаимодействие с игроками и быстрое решение их проблем — важный аспект работы хорошего казино. В нашем списке вы найдёте только те казино, которые обеспечивают обратную связь с клиентом и предоставляют им хорошие бонусы.
В представленном перечне присутствуют лишь некоторые критерии отбора онлайн-казино для нашего рейтинга. Если какое-либо из заведений перестаёт удовлетворять заявленным требованиям, его убирают из белого списка.
Польза нашего рейтинга онлайн-казино
Рейтинг онлайн-казино защищает игроков от обмана и не позволяет случиться ситуациям, при которых пользователь не может получить честно выигранные деньги.
Какие критерии учитывают специалисты при составлении рейтинга?
Рейтинг онлайн-казино формируется с учётом следующих критериев:
- отзывы других игроков;
- количество посетителей;
- качество работы службы поддержки.
Популярный среди игроков сайт онлайн-казино имеет высокие показатели посещаемости. На нём всегда оказывают поддержку клиентам, предоставляя качественную обратную связь.