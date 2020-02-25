Бывший глава WADA, член МОК Ричард Паунд не исключил отмены Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса. По мнению Паунда, решение о возможности проведения Игр должно быть принято не позже мая.

Бывший глава WADA, член МОК Ричард Паунд не исключил отмены Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса. По мнению Паунда, решение о возможности проведения Игр должно быть принято не позже мая.Как сообщает ТАСС, Ричард Паунд считает, что эпидемия вируса COVID-19 может сорвать проведения Олимпиады. До мая оргкомитет Игр должен предоставить гарантии безопасности участникам и гостям. Если угроза заболевания сохранится, то Олимпиада должна быть отменена."Нужно следить за безопасностью, за едой в олимпийской деревне. Будем наблюдать два месяца, а в мае нужно принять решение о возможности проведения Игр", — заявил Ричард Паунд.