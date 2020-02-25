Палеобиологи обнаружили зелёные водоросли, которые выстилали морское дно как минимум миллиард лет назад и, вероятно, дали начало всем наземным растениям.

Международная команда исследователей обнаружила на севере Китая древнейшие в мире окаменелости зелёных водорослей. Возраст находки оценивается в миллиард лет.Поясним, что существует три группы морских водорослей: бурые, зелёные и красные. Каждая из них насчитывает тысячи видов. Известно, что красные водоросли, самые распространённые на сегодняшний день, существовали ещё 1,047 миллиарда лет назад.Что же касается зелёных водорослей, то в летописи окаменелостей до сих пор нет точных данных о том, когда именно они возникли. Считается, что растения, способные фотосинтезировать (за зелёный цвет отвечает соответствующий пигмент хлорофилл), появились где-то между палеопротерозойской эрой (2500-1600 миллионов лет назад) и периодом, известным как криогений (720-635 миллионов лет назад).Специалисты давно стремятся установить более точную дату. Ведь предполагается, что именно благодаря эволюции зелёных водорослей стало возможным развитие разнообразных экосистем и сложных форм жизни на Земле.Относительно происхождения этой группы также нет единого мнения. Некоторые биологи считают, что зелёные водоросли впервые появились в пресноводных озёрах и реках и довольно поздно "колонизировали" моря. Другая гипотеза состоит в том, что зелёные водоросли появились в океанах давно и со временем приспособились к жизни на суше, дав начало наземных растениям.Новое открытие проливает свет на оба обозначенных вопроса.Обнаруженные в Китае окаменелости — это "останки" вида Proterocladus antiquus, представителя морских зелёных водорослей. Этот вид, по мнению учёных, может быть связан с предком самых ранних наземных растений, которые 450 миллионов лет назад начали "мигрировать" на сушу.Авторы исследования считают, что P. antiquus некогда выстилали морское дно. Они также уточняют, что их отпечатки в осадочных породах имеют длину всего два-три миллиметра и едва различимы невооружённым глазом.Окаменелости Proterocladus antiquus под микроскопом.Фото Shuhai Xiao, Qing Tang / Virginia Tech.Примечательно, что эти водоросли отличаются от других видов рода Proterocladus некоторыми особенностями. Это, к примеру, наличие корнеобразной структуры и растущих вверх боковых ответвлений."Они имеют множество ответвлений, вертикальных наростов и специализированных клеток, известных как акинеты. Взятые вместе, эти признаки убедительно свидетельствуют о том, что [обнаруженное] ископаемое является зелёной водорослью со сложной многоклеточной структурой, возраст которой составляет около миллиарда лет. Таким образом, историю вездесущих зелёных растений, которые мы видим сегодня, можно проследить как минимум до этой отметки", — говорит соавтор работы Шухай Сяо (Shuhai Xiao) из Политехнического университета Виргинии.Он также добавил, что некоторые современные зелёные водоросли очень похожи на найденные окаменелости. Наибольшее сходство по форме и размеру имеет группа морских водорослей, известных как сифонокладовые, уточнил профессор Шухай.Кроме того, специалисты отмечают, что окаменелости P. antiquus на 200 миллионов лет старше предыдущего рекордсмена. И поскольку этот вид обладал рядом продвинутых черт, можно предположить, что самые первые зелёные водоросли, куда более примитивные, появились намного раньше.Статья с подробным описанием новой находки представлена в журнале Nature Ecology & Evolution.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о древнейшем растении Земли и о том, что одним из самых ранних обитателей суши был крошечный гриб.