Транснефть получила несколько заявок от российских нефтяных компаний для поставки в марте нефти на белорусские НПЗ.

"Транснефть" получила несколько заявок от российских нефтяных компаний для поставки в марте нефти на белорусские НПЗ.Заявки будут учтены в экспортном графике и российская нефть поступит в республику. "Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март месяц для поставки нефти на белорусские НПЗ. Принятием этих заявок "Транснефть" подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений", — сообщил журналистам пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Белоруссия ранее отказалась от поставок российских нефтекомпаний. С 1 января 2020 года прекратили действовать прежние контракты с российскими нефтяными компаниями. В новых контрактах российские нефтяники предлагали учитывать премию к поставкам. Но Белоруссия отказалась от таких условий, поскольку цена российской нефти стала выше цен на европейских биржах. Белоруссия помимо России получает нефть из соседних прибалтийских стран. Неделей ранее стало известно о переговорах некоторых нефтекомпаний о поставках нефти в Белоруссию. Российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую ценовую формулу со снижением премии на 2 доллара каждый год, пояснил министр энергетики Александр Новак.В пятницу, 21 февраля, президент Белоруссии по итогам телефонного разговора с российским президентом сообщил о предложении компенсации в размере 300 миллионов долларов из-за налогового маневра, снизившего доходы белорусского бюджета. Президент России "внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь", сообщил Александр Лукашенко.По его словам, российский президент предложил рассчитать формулу, "сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года".В прошлом году Белоруссия получала около 1 миллиарда долларов от поставок и переработки нефти, а в этом году после снижения пошлины в России из-за налогового маневра Белоруссия получит 700 миллионов долларов.Поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии в 2019 году упало на треть из-за налогового маневра в России и приостановки экспорта из-за загрязнения российской нефти.Белоруссия закупает российскую нефть по формуле, в структуру которой включены таможенные пошлины, и соответственно от их изменений зависит и цена на нефть для белорусских НПЗ. Налоговый маневр в России ведет к снижению таможенной пошлины для российских компаний и, как следствие, удорожанию нефти для Белоруссии.В 2020 году пройдет очередной этап налогового маневра в России (изменение акцизов и пошлин для российских нефтекомпаний), и цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за 1 тонну. По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 году белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 году нефть для производителей Белоруссии стоила около 50 процентов от мировой цены, то сегодня уже предлагается по цене выше мировых.