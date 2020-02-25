Житель Красноярска выбросил собаку из окна, расположенного на пятом этаже многоквартирного дома. Маленькому псу породы той-терьер едва удалось выжить, сообщает . Инцидент произошел на ..

Житель Красноярска выбросил собаку из окна, расположенного на пятом этаже многоквартирного дома. Маленькому псу породы той-терьер едва удалось выжить, сообщает .Инцидент произошел на улице 60 лет Октября. О нем сразу же заговорили в социальных сетях. Очевидцы запечатлели, как зверь рухнул на снег и какое-то время продолжал лежать, но вскоре все же поднялся на лапы. Позже виновник произошедшего рассказал, что таким образом решил наказать животное за то, что оно укусило его во сне. В настоящее время за собакой ухаживают ветеринары.