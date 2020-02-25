25.02.2020

2020-02-25 09:30:02

Сегодня решат судьбу Филипповского леса

Очередное заседание состоится в Первом арбитражном апелляционном суде.

Суд рассмотрит апелляционные жалобы оппонентов. Напомним, заповедную территорию в полторы тысячи гектаров продали частнику по цене 200 рублей за сотку. Новый собственник обещал построить там мусорный полигон. Перед новым годом суд признал договор купли-продажи недействительным. Но оппоненты вновь решили обжаловать решение суда. По мнению представителей предприятия, активисты леса мешают деятельности завода и выполнению заказа Минобороны. И сегодня - суд разрешит все споры.

Корреспонденты "Вестей" сегодня работают в зале суда. Следите за развитием событий в выпусках новостей в 11. 25, 14.25, 17.00 и 20.40