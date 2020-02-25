Следователи установили личность второго соучастника убийства известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Им является ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следователи установили личность второго соучастника убийства известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Им является ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По версии следствия, именно он привез оружие для убийства, а в момент совершения преступления находится рядом и наблюдал за территорией.С 2017 года Газзаев отбывает срок в местах лишения свободы за совершение других преступлений. Теперь ему предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия.Покушение на Вячеслава Иванькова было совершено 28 июля 2009 года в Москве. Снайпер несколько раз выстрелил в него, когда тот выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе. Через 3 месяца он скончался в больнице. Убийство вора в законе вызвало широкий общественный резонанс, но раскрыть преступление сразу не получилось.В начале февраля 2020 года стало известно об аресте еще одного соучастника убийства Иванькова — Муртазе Шадания. Ему также предъявлено обвинение в совершении убийства и незаконном хранении оружия.